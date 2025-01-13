Серьезные изменения: эксперт рассказал о тенденциях в коммуникациях в РФ

Руководитель направления Movix Lab компании «Дом.ру» Евгений Торчинский заявил, что в 2025 году российский рынок телекоммуникации ждут серьезные изменения: блогеры начнут активно осваивать отечественные платформы, онлайн-кинотеатры будут экранизировать широко известные произведения и представлять новые идеи с нуля.

«Важным событием в 2025 году станет вывод на рынок новых специализированных чипов для обработки масштабных задач искусственного интеллекта. Это ускорит создание новых продуктов и обновление уже существующих во второй половине года», — сказал Торчинский в эфире радио Sputnik.

Общей важной тенденцией эксперт назвал импортозамещение на рынке телекоммуникаций.

В этом году он ожидает увеличение доли отечественных брендов в технологиях, в ближайшее время в продажу поступят роутеры и приставки российского производства.