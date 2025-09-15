Серебряные Пруды объединили пожилых любителей спорта и инвалидов из 3 областей

На территории спорткомплекса «Молодежный» муниципального округа Серебряные Пруды состоялось межрегиональное спортивно-массовое мероприятие для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Спорт — это жизнь!». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Мероприятие было организовано совместными усилиями сотрудников Комплексного центра «Серебряно-Прудский», отделом по физической культуре и спорту и работниками МБФОСУ СК «Молодежный».

Участниками стали 10 команд из Московской, Тульской и Рязанской областей. С приветственным словом и пожеланиями удачи в предстоящих состязаниях к участникам обратились глава округа Серебряные Пруды Павлихин Олег Викторович и начальник отдела по физической культуре и спорту Жуков Михаил Сергеевич.

Для команд и их групп поддержки была организована музыкальная разминка, различные игровые этапы, совместный флешмоб и тематическая фото-зона. Участники соревновались в таких испытаниях, как: дартс, городки, броски в кольцо, жульбак, попадание мячом в ворота, хоккей с мячом, кольцеброс и эстафеты.

Все команды показали свою силу, быстроту и ловкость. А главное — получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место — команда «Боевая Кашира» г. Кашира, Московская область;

2 место — команда «Неугомон» г. Домодедово, Московская область;

3 место — команда «Комета» г. Новомосковск, Тульская область.

Победители были награждены дипломами, медалями, кубками и подарками. Все команды отмечены грамотами за участие и памятными кубками.

Участники соревнования выразили искреннюю признательность всем организаторам за великолепно проведенное мероприятие, поблагодарили за неподдельное участие и неоценимый вклад в создание незабываемых впечатлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.