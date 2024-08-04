Сенатор Савельев заплатил за «убийство» Ионова в 10 раз больше растраченного им

Арестованный сенатор Дмитрий Савельев мог заплатить за «умысел на убийство» экс-партнера по бизнесу Сергея Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил. Об этом рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах.

Предприниматель Сергей Ионов в 2022 году признал вину в том, что растратил на свои нужды 1,6 млн рублей фирмы «Оптомониторинг», которая создавалась вместе с Савельевым. Бизнесмен потратил материальные средства на свои нужды. После вынесения приговора он частично возместил убытки, а также был отправлен на два с половиной года в колонию.

Несмотря на попытки Ионова очистить свою совесть, Савельев его прощать не стал. Когда бывший бизнесмен находился в колонии, у сенатора «возник умысел на убийство», за который он заплатил почти 10 млн рублей. Эта сумма почти в 10 раз выше того, что растратил его бизнес-партнер.

Ранее сообщалось, что взятый под арест Савельев жил в дорогостоящей квартире в центре Москвы. Площадь помещения составляла 247,2 квадратных метра, а кадастровая стоимость была более 242,7 млн рублей.