Семью из Азербайджана депортировали после драки их 13-летнего сына в Петербурге

Драка между подростками в Санкт-Петербурге закончилась для семьи из Азербайджана депортацией из РФ. Их 13-летний сын был участником потасовки, сообщает «Осторожно, новости» .

Парни подрались 30 июня на проспекте Большевиков. В результате у 16-летнего жителя Северной столицы диагностировали сотрясение мозга, ушиб носа и черепно-мозговую травму.

По данным правоохранителей, конфликт между подростками, один из которых учится в частной школе, начался в Сети. В результате те договорились встретиться лично.

В полиции рассказали о задержании 13-летнего мальчика и его отца. Как итог — ко всей азербайджанской семье решили применить «меры миграционного характера»: драчун, его родители, брат и сестра были выдворены из РФ.

Ранее суд в Баку на 4 месяца отправил под арест восьмерых россиян. Их обвиняют в якобы онлайн-торговле наркотиками, транзите запрещенных веществ из Ирана и кибермошенничестве.