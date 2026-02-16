Семья Муртаковых из Домодедово посвятила жизнь гражданской авиации

Семья Муртаковых из городского округа Домодедово уже несколько лет работает в гражданской авиации: отец Алексей — пилот, сын Иван и дочь — бортпроводники. Профессиональные традиции и уважение к делу передаются в семье из поколения в поколение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гражданская авиация требует строгого соблюдения регламентов и высокой ответственности, однако главным фактором безопасности остаются люди. В семье Муртаковых любовь к небу стала профессиональной традицией.

Отец семейства, Алексей Муртаков, более десяти лет работает пилотом гражданской авиации и имеет тысячи часов налета. Он отмечает, что за один полет приходится принимать множество решений, а главное решение в жизни — позволить детям самостоятельно выбрать профессию, показав им пример своим трудом.

Сын Иван Муртаков работает бортпроводником. Его задачи связаны с обеспечением безопасности и комфорта пассажиров, в то время как отец управляет самолетом. Иван подчеркивает, что гордится профессионализмом отца и отмечает различие в обязанностях членов экипажа.

Дочь Муртаковых также несколько лет работала бортпроводником. Несмотря на разные профессиональные пути, всех членов семьи объединяет уважение к профессии и ответственность за безопасность людей.

История семьи Муртаковых демонстрирует, как личный пример родителей формирует ценности и влияет на выбор профессии. В их семье авиация стала не только работой, но и частью жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.