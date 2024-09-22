сегодня в 23:18

Семья Маслякова обратилась в полицию после осквернения могилы ведущего

Семья телеведущего Александра Маслякова написала заявление в полицию из-за разрушения могилы погибшего на Новодевичьем кладбище в Москве, пишут в пресс-службе Международного союза КВН.

«Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что крест восстановили. Все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища.

В воскресенье неизвестный разрушил могилу ведущего: он оторвал крест и разбросал цветы. В осквернении подозревают 19-летнего парня, его уже задержали.

Отмечается, что прохожие пытались остановить москвича от бесчинств, однако он не послушал их. После содеянного он хотел уехать на самокате, но охрана скрутила парня. Затем его передали полицейским.

Теперь москвичу может грозить до трех месяцев тюрьмы по статье за осквернение захоронений. После допроса парня отправят на наркотическую экспертизу.