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Семинар-совещание по вопросам содействия развитию конкуренции прошел в Подмосковье

30 мая 2024 года комитет по конкурентной политике Московской области — уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции провел семинар-совещание по вопросам содействия развитию конкуренции в муниципальных образованиях Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие заместители руководителей муниципальных образований Московской области, специалисты подразделений администраций муниципальных образований Московской области.

В рамках семинара были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с совершенствованием работы муниципальных образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции.

Муниципальные образования получили актуальную информацию и практические инструменты по ряду ключевых вопросов и проблем, накопившихся за время внедрения стандарта развития конкуренции.

Также были затронуты вопросы информирования предпринимательского сообщества о реализации практик по содействию развития конкуренции, направленных на качественное развитие и улучшение бизнес-среды, в том числе их публикации на платформе обмена опытом ФАС России.

Участники семинар-совещания рассмотрели результаты оперативного мониторинга конкурентной среды, который позволяет органам власти регулярно получать информацию в разрезе товарных рынков и муниципальных образований о потребностях бизнеса в мерах поддержки, динамике показателей конкурентной среды и принимать меры оперативного реагирования. На товарных рынках Московской области зафиксирован рост активности участия предпринимателей в опросах и повышение степени заинтересованности предпринимателей во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти.

По итогам семинара обсудили практические инструменты и методы улучшения конкурентной среды. Отмечена комплексная работа администраций городских округов в обеспечении поддержания хорошего предпринимательского климата в муниципалитетах.

Работа по содействию развитию конкуренции в регионе будет продолжена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.