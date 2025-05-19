Семейство уток едва не погибло под колесами авто в Москве

Утиное семейство решило перейти дорогу, полную движущихся машин, в Москве. Их прогулка едва не закончилась трагедией, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел на Большой Академической улице. Кадры чрезвычайно опасного путешествия семейства уток попали в Сеть.

На них видно, как две большие утки и утята бегут по улице. Затем они решают перебежать дорогу. В этот момент на ней много движущегося транспорта. Утята вырываются вперед, бросаясь под колеса автомобилей.

На помощь семейству пришли люди. Они вмешались в процесс и помогли утиному семейству благополучно перейти дорогу.

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