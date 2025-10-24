Семейные разногласия: названы 3 главные причины конфликтов с тещей

Семейные разногласия между зятем и тещей почти никогда не происходят случайно, а на их развитие влияют личные особенности, разные семейные установки и слишком тесное соседство, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Конфликты с тещей редко возникают из-за одного фактора. Чаще всего это результат сложного взаимодействия трех уровней. Во-первых, личностные особенности. Например, тревожный или контролирующий тип личности у тещи может восприниматься как давление. В то же время, если зять чувствителен к критике или склонен к избеганию, даже нейтральные замечания способны вызвать напряжение», — сказала Крашкина.

Во-вторых, по ее словам, влияют культурные и семейные установки.

«В традиционных культурах мать жены часто считается „первой женщиной“ в доме. В более индивидуалистических обществах, напротив, ожидается автономия молодой семьи. Разрыв между этими ожиданиями становится частым источником недопонимания», — отметила психотерапевт.

Крашкина добавила, что еще одна главная причина — это расстояния.

«Парадоксально, но физическая близость (совместное проживание или частые визиты) часто усугубляет конфликты: отсутствие личных границ, разные привычки, ритмы жизни усиливают трение. А вот эмоциональная дистанция — при жизни в разных городах — может привести к идеализации или, наоборот, к обострению обид», — рассказала специалист.

Она резюмировала, что наибольшее влияние оказывает не один фактор, а их сочетание. Однако наиболее управляемым из них является расстояние — как физическое, так и психологическое.

Ежегодно Международный день тещи отмечают каждое четвертое воскресенье октября. В этот раз он выпал на 26-е число. Дата не считается официальным праздником, однако это отличный способ для мужчин сблизиться со своей тещей. Они показывают, насколько ценят отношения с матерью жены, такой подход помогает снизить вероятность возникновения конфликтов в будущем.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.