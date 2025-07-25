Семь тысяч шагов в день снижают риски для здоровья почти на 50%

Международная группа ученых развенчала популярный миф о необходимости проходить 10 тысяч шагов ежедневно.

Масштабное исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet, доказало, что для существенного улучшения здоровья достаточно семи тысяч шагов.

Анализ 57 исследований из разных стран за 2014–2025 годы показал, что такая нагрузка снижает риск преждевременной смерти на 47% и вероятность развития деменции на 38%.

«Дополнительные три тысячи шагов дают незначительное улучшение показателей», — отмечают авторы работы.

Любопытно, что стандарт в 10 тысяч шагов изначально не имел научного обоснования — он появился в 1964 году как маркетинговый ход японской компании, выпустившей шагомер перед Олимпийскими играми в Токио.

«Этот миф почти 60 лет вводил людей в заблуждение, заставляя ставить недостижимые цели», — комментируют ученые.