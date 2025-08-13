Семь новых детских площадок построили в Ленинском округе в этом году

В подмосковном Ленинском городском округе в 2025 году завершено строительство семи современных детских площадок, созданных для комфортного и безопасного отдыха юных жителей. Размер площадок варьируется от 150 до 450 квадратных метров, что позволило создать разнообразное игровое пространство для детей разных возрастов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для обеспечения интереса детей, их безопасности и комфорта на каждой площадке установлены детский игровой комплекс, гимнастический комплекс, качели разных видов, удобные лавочки и урны для родителей, ограждение, современное освещение и мягкое резиновое покрытие. Кроме того, для обеспечения дополнительной безопасности детей на каждой площадке установлены камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион», - приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Михаила Лосева.

Новые детские площадки установили в поселках Суханово, Развилка (здесь создано сразу две площадки), Дрожжино, деревнях Пуговичино, Петрушино и городе Видное. Каждая площадка оформлена в своей уникальной тематике: так, площадка в стиле «Путешествие» отличается резиновым покрытием, имитирующим оазис, и игровыми элементами с изображением пальм и экзотических деревьев, а площадка в тематике «Город» напоминает маленьким жителям настоящую городскую среду с игровыми элементами, стилизованными под дороги и здания.

Как сообщалось ранее, в Ленинском городском округе до конца июля устранили более 160 дефектов на детских игровых площадках. Эту работу провели муниципальные учреждения, управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.