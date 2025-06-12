Семь юных солнечногорцев получили главный документ в День России

В День России в Солнечногорске прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста. Документ, удостоверяющий личность, получили семь жителей округа, сообщила прессс-лужба администрации горосдкого округа.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик, а также участник спецоперации, член солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Сергунов.

«Волнительно видеть, как наши ребята делают первые шаги во взрослую жизнь. Важный документ в руках — это и новые права, и ответственность перед своей семьей, городом, страной. А еще — гордость за то, что ты гражданин России», — отметил Кирилл Типографщик.

Помимо основного удостоверения личности, каждый школьник также получил экземпляр Конституции РФ и памятные подарки. Это событие стало частью патриотического проекта «Успех в единстве поколений», который объединяет людей разных возрастов для передачи исторического и культурного наследия.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.