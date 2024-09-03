Сельхозтоваропроизводителей Подмосковья приглашают посетить выставки сферы АПК

Подмосковные сельхозтоваропроизводители и представители перерабатывающих предприятий региона приглашаются на крупнейшие бизнес-события АПК — Международные выставки «АГРОС 2025», посвященные племенному делу, кормам, ветеринарии, технологиям животноводства, кормопроизводства и зернохранения, и «АгроТех: Картофель, Овощи и Плоды 2025». Мероприятия пройдут на площадке выставочного центра «Крокус Экспо». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что для специалистов сферы АПК более 800 компаний продемонстрируют инновационные решения для ведения животноводства и растениеводства, оборудование и сельскохозяйственную технику российских и зарубежных производителей.

В программе запланировано свыше 80 деловых мероприятий с участием около 600 спикеров, призванных развить сотрудничество между наукой и бизнесом, установить партнерские отношения между игроками рынка, обменяться опытом и наработками. Также в рамках мероприятия обсудят развитие отрасли в условиях импортозамещения, повышение ее конкурентоспособности.

Международные выставки пройдут с 22 по 24 января 2025 года. Посещение мероприятий бесплатное. Подробнее о деловой программе, как стать экспонентом или пройти регистрацию участники могут узнать на официальном сайте.

Ожидается посещение мероприятия более чем 21 тыс. специалистов сферы АПК из регионов страны, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.