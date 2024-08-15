Сельхозпредприятия Московской области продолжают уборку пшеницы и ржи

Уборка озимых зерновых культур в Московской области идет в интенсивном режиме и охватывает свыше 30 округов. На сегодняшний день урожай зерновых и зернобобовых собран с площади 47,6 тыс. га, что на 15,8 тыс. га больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На текущий момент убрано свыше 38,9 тыс. га под озимыми культурами, намолочено более 142 тыс. тонн озимой пшеницы при средней урожайности 37 центнеров на гектар и 0,6 тыс. тонн озимой ржи на общей площади 0,3 тыс. га при урожайности 20 центнеров на гектар, яровые зерновые убраны на площади 2,2 тыс. га, зернобобовые на 6,6 тыс. га.

Самые высокие показатели по сбору зерновых и зернобобовых культур показывают следующие муниципалитеты: Зарайск (57,7 тыс. тонн), Серебряные Пруды (30,4 тыс. тонн), Луховицы (21,8 тыс. тонн), Кашира (12,2 тыс. тонн), Коломна (11,7 тыс. тонн), Ступино (9 тыс. тонн) и Лотошино (7,9 тыс. тонн).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.