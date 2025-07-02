Сексолог объяснила опасность рутины в отношениях
Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, что интерес между партнерами может угаснуть, если женщина полностью растворяется в жизни мужчины, жертвуя личным пространством. Об этом сообщает «СтальМедиа».
«Важно определить, что значит „со временем“ партнеры теряют интерес друг другу. Если пара находится вместе буквально 24 на 7, это не всегда хорошо. Я всегда говорю о необходимости личного пространства. Люди приедаются друг другу», — объяснила эксперт.
Специалист обратила внимание на то, что некоторые женщины настолько погружаются в жизнь партнера, что перестают быть для него интересными.
По словам Миллер, они живут его интересами и в результате теряют свою привлекательность. Это плохой сценарий. Кроме того, когда пара начинает жить вместе, быт может убить романтику. Поэтому так важно планировать совместные мероприятия: походы в рестораны, путешествия, спа — все, что выходит за рамки обыденности.
Психолог убеждена, что если отношения сведутся к рутине — например, женщина будет лишь пассивно ждать мужчину с работы, не внося разнообразия, — это приведет к ухудшению связи.
«Постепенно уходит и сексуальное влечение, появляется супружеская скука, и в итоге это ни к чему хорошему не приводит», — резюмировала она.