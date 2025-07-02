Сексолог объяснила опасность рутины в отношениях

Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, что интерес между партнерами может угаснуть, если женщина полностью растворяется в жизни мужчины, жертвуя личным пространством. Об этом сообщает «СтальМедиа» .

«Важно определить, что значит „со временем“ партнеры теряют интерес друг другу. Если пара находится вместе буквально 24 на 7, это не всегда хорошо. Я всегда говорю о необходимости личного пространства. Люди приедаются друг другу», — объяснила эксперт.

Специалист обратила внимание на то, что некоторые женщины настолько погружаются в жизнь партнера, что перестают быть для него интересными.

По словам Миллер, они живут его интересами и в результате теряют свою привлекательность. Это плохой сценарий. Кроме того, когда пара начинает жить вместе, быт может убить романтику. Поэтому так важно планировать совместные мероприятия: походы в рестораны, путешествия, спа — все, что выходит за рамки обыденности.

Психолог убеждена, что если отношения сведутся к рутине — например, женщина будет лишь пассивно ждать мужчину с работы, не внося разнообразия, — это приведет к ухудшению связи.

«Постепенно уходит и сексуальное влечение, появляется супружеская скука, и в итоге это ни к чему хорошему не приводит», — резюмировала она.