Сексолог не советует россиянкам искать любовь в очереди к врачу

Психолог и сексолог Александра Миллер поделилась размышлениями о поиске избранника для россиянок. По ее словам, хороший вариант — вести активную социальную жизнь, сообщает «Инфо24» .

Она также прокомментировала совет своих коллег ходить чаще в поликлиники и больницы в поисках мужчины.

«Воспринимать это как рекомендацию я бы не советовала. Уже представляю, как повалили толпы девушек в клиники и реабилитационные центры искать того самого!» — сказала Миллер.

Хороший вариант — не ставить перед собой цель любым способом и скорее устроить свою личную жизнь, поскольку это не всегда полностью зависит от нас самих. Девушка не всегда знает, где ее ждет судьбоносная встреча: в банке, магазине или на любом мероприятии, подчеркнула эксперт.

Сексолог также отметила, что не стоит пытаться жить по правилам и написанным книгам: никто не знает, как будет лучше лично для вас.