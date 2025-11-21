Сэкономить в 2 раза: как правильно закупать продукты к Новому году

Эксперт Матвеева: к праздникам сразу стоит закупить товары длительного хранения
Общество

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева заявила, что планирование новогоднего меню должно стать стратегическим процессом. При правильных закупках можно сэкономить почти в 2 раза, сообщает Life.ru.

Она порекомендовала начинать  подготовку к праздничному новогоднему столу, оптимально — в последние дни ноября или в первые недели декабря. Это время наиболее благоприятно для приобретения продуктов с продолжительным сроком хранения: круп, специй, консервов, кондитерских изделий, шоколада, замороженных полуфабрикатов, закусок и компонентов для выпечки.

До наступления предновогодней суеты на указанные категории товаров часто распространяются более выгодные акционные предложения, а выбор представляется более разнообразным. Закупка товаров в этот период поможет избежать очередей и переплат.

Второй этап закупок касается скоропортящихся продуктов: мяса, птицы, рыбы, свежей зелени, овощей и фруктов, а также молочной продукции и хлебобулочных изделий. Ввиду малого срока годности, закупка таких товаров заблаговременно нецелесообразна.

Тем не менее, минимизировать затраты и сделать эту вторую волну покупок столь же выгодной, как и первую, вполне возможно, используя программы лояльности и сервисы возврата части средств. Более эффективно начать применять эти инструменты для получения выгоды уже на первом этапе — это позволит накопить баллы кешбэка и использовать их при повторном предновогоднем приобретении продуктов.

