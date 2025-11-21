Сэкономить в 2 раза: как правильно закупать продукты к Новому году

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева заявила, что планирование новогоднего меню должно стать стратегическим процессом. При правильных закупках можно сэкономить почти в 2 раза, сообщает Life.ru .

Она порекомендовала начинать подготовку к праздничному новогоднему столу, оптимально — в последние дни ноября или в первые недели декабря. Это время наиболее благоприятно для приобретения продуктов с продолжительным сроком хранения: круп, специй, консервов, кондитерских изделий, шоколада, замороженных полуфабрикатов, закусок и компонентов для выпечки.

До наступления предновогодней суеты на указанные категории товаров часто распространяются более выгодные акционные предложения, а выбор представляется более разнообразным. Закупка товаров в этот период поможет избежать очередей и переплат.

Второй этап закупок касается скоропортящихся продуктов: мяса, птицы, рыбы, свежей зелени, овощей и фруктов, а также молочной продукции и хлебобулочных изделий. Ввиду малого срока годности, закупка таких товаров заблаговременно нецелесообразна.

Тем не менее, минимизировать затраты и сделать эту вторую волну покупок столь же выгодной, как и первую, вполне возможно, используя программы лояльности и сервисы возврата части средств. Более эффективно начать применять эти инструменты для получения выгоды уже на первом этапе — это позволит накопить баллы кешбэка и использовать их при повторном предновогоднем приобретении продуктов.

