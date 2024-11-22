Сеанс от всех женских болезней: россиянкам навязывают лечение оргазмами

«Оргазменные сенсеи», которые называют себя энерготерапевтами, стали навязывать россиянкам лечение оргазмами. Они убеждают клиенток, что так можно вылечить репродуктивную и мочеполовую системы, избавиться от болей и зажимов в шее, плечах и пояснице, сообщает SHOT .

Чаще всего такими практиками занимаются мужчины без медицинского образования. Они обещают привести любую женщину к экстазу.

Кроме того, по словам «сенсеев», их практики разгоняют внутри волну энергии, погружающую женщину в транс и приводящую ее к бесконтактному оргазму. Во время сеанса негатив и болезни уходят из организма, а красота, женственность и сексуальность пробуждаются.

«Энерготерапевты» за один сеанс получают от клиента от 40 тыс. рублей. Для лишившихся смысла жизни и ресурса за 150 тыс. рублей они предлагают разработать авторскую программу по энергооргазму, которая поможет от проблем. Полностью прокачавшихся в данной практике за 350 тыс. рублей могут взять на обучение наставники.