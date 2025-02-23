SCMP: частная школа в Китае разрешит физически наказывать учеников

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Частная школа в Китае введет наказание линейкой и двухчасовым стоянием

Частная школа Лунъюань в Китае введет наказание линейкой и двухчасовым стоянием, сообщает ТАСС со ссылкой на издание South China Morning Post.

Большинство родителей учеников положительно оценили инициативу экспериментального учебного заведения.

Наказать ребенка могут за плохую успеваемость или ненадлежащее поведение. Учитель получит право бить учеников по ладоням указкой или линейкой или заставить стоять до двух часов

Мальчикам также запретят носить длинные волосы, а девочкам использовать макияж и носить украшения. Ученикам обоих полов рекомендовано носить только недорогую одежду.

Несогласных с проектом новых правил просят перевестись в другие школы, сказано в публикации.