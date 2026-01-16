сегодня в 18:24

Щуровская библиотека в Коломне открылась после капитального ремонта

Щуровская библиотека на улице Советской в Коломне возобновила работу 15 января после завершения ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обновленной Щуровской библиотеке посетителей встречают светлые залы и кабинеты с новой мебелью и современными книжными стеллажами. Дизайн помещений выполнен в бело-желтой цветовой гамме, что создает гармоничную атмосферу.

В читальном зале и зоне выдачи книг полностью обновлены напольные покрытия, стены и потолки, установлены современные системы освещения. Для детей оборудована специальная зона с литературными новинками и настольными играми.

В библиотечном фонде представлены редкие издания и старинные фолианты, которые доступны для просмотра и чтения в уютном зале. Для посетителей работает бесплатный Wi-Fi. Сотрудники библиотеки приглашают жителей воспользоваться обновленным пространством.

