Русская кухня переживает новый виток интереса и постепенно превращается из привычного фона повседневности в самостоятельный культурный феномен. Люди снова обращаются к своим корням — к вкусам, которые формируют ощущение места, времени и личной истории. Сегодня еда становится способом понимать страну не меньше, чем литература или архитектура: в простоте борща, в тепле свежего блина, в узнаваемых ароматах привычных блюд скрыта та самая живая нить, связывающая поколения. О том, как формируется современное отношение к русской кухне и почему она снова становится значимой частью гастрономической культуры, сообщил РИАМО основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

Средний сегмент русской кухни в Москве остается наиболее перспективным. Город все активнее вовлекается во внутренний туризм, и вместе с этим растет интерес к локальным вкусам и региональным продуктам. Этот процесс постепенно меняет представление москвичей о русской гастрономии: она начинает восприниматься не как что-то «само собой разумеющееся», а как полноценная, богатая и современная кухня, способная удивлять и вдохновлять.

Одной из причин устойчивости русской кухни является ее природная понятность. Многие блюда не требуют адаптации или сложных объяснений — они эмоционально близки большинству людей.

«Это классический пример comfort food, еды, создающей чувство спокойствия и домашнего тепла. Но такая простота имеет и обратную сторону: не каждый гость готов платить ресторанную цену за то, что кажется „домашним“. Этот стереотип разрушают технологии и профессиональное мастерство шефов», — отметил Михаил Гончаров.

Современный подход позволяет переосмыслить традиционные рецепты и вывести их на совершенно новый уровень. Борщ становится многослойным по вкусу, блины — более выразительными по текстуре, а знакомые салаты — объемнее и глубже. Сегодня многие ресторанные версии классических блюд уже невозможно качественно повторить в домашних условиях.

