Щелковские долголеты провели тренировку в парке

Группа щелковских активных долголетов собралась в Центральном городском парке на плановую тренировку по скандинавской ходьбе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как и всегда, тренировка проводилась под чутким руководством Бориса Горбатова.

Стать участником проекта «Активное долголетие» можно несколькими способами: через портал; с мобильного телефона через приложение «Соцуслуги»; позвонив в центр социального обслуживания населения по телефону 8 (496) 562-96-72.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.