Щелково и Серпухов приняли участие в экологической акции «Чистый Лес»

Экологическая акция «Чистый лес» прошла 17 августа в Щелкове и Серпухове. Об этом сообщили организаторы акции.

Региональный партийный проект «Единой России» «Чистый Лес» стартовал в нашем регионе в 2023 году. Единороссы совместно с волонтерами, лесничествами и местными жителями выходят на уборку и расчистку лесов и парковых зон Подмосковья от мусора, сухостоя и валежника.

Координатор регионального партпроекта «Чистый Лес», председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин рассказал, что уборку лесов ранее провели уже в 16 городских округах Московской области: Балашихе, Шатуре, Мытищах, Раменском, Волоколамске, Черноголовке, Воскресенске, Можайске, Лобне, Луховицах, Домодедове, Коломне, Одинцове, Лотошино, Талдоме, Сергиевом Посаде, Подольске и Шаховской. Сейчас к ним присоединились городские округа Серпухов и Щелково.

Щелковские единороссы, молодогвардейцы и остальные участники акции очистили лесополосу во Фряново и распилили гниющие и упавшие деревья. Акция объединила людей из самых различных сфер общественной деятельности за полезным и важным делом, также во время акции был организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области.

«Сегодня у нас очередная площадка Московской области по нашему партийному проекту. В прошлом году мы расчистили таким образом 22 площадки. В этом году мы запланировали привести в порядок 28 площадок по области. Мы преследуем две цели, первое — это, конечно, собрать данные для последующего формирования программы. Во-вторых, вовлекая в уборку леса жителей муниципалитетов, мы решаем задачу с экологическим просвещением», — поделился депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

В экологическом марафоне «Единой России» в Серпухове приняли участие более 50 человек, среди них депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, члены и сторонники партии, представители лесничества, активисты молодежных организаций и экологических объединений округа.

Вооружившись перчатками и мешками для мусора, участники акции принялись очищать лесной массив на территории Шатовского участкового лесничества.

«Забота об экологическом состоянии лесов Подмосковья — наша общая задача. Мы очистили лесополосу, собрали и организовали вывоз сухостоя. Принять участие в акции приходят целыми семьями. Собранный валежник доставят семьям бойцов СВО, которые проживают в частных домах и обращаются за помощью в заготовке дров», — рассказал секретарь серпуховского местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Сергей Никитенко.

Акция находит большой отклик у жителей. Ее цель — поддержание в порядке лесов Подмосковья. Она действует в Московской области в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» при поддержке партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.