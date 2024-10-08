Сброс строительных отходов предотвратили в Ленинском округе

В ходе рейда по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунта в Ленинском городском округе сотрудниками министерства экологии и природопользования, министерства чистоты Московской области, МВД России и главного управления региональной безопасности был предотвращен сброс строительного мусора объемом 120 кубических метров, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Сотрудниками в ходе рейда было остановлено 40 автомобилей, из них у 6 водителей отсутствовали необходимые для перевозки документы. Все, допустившие нарушение граждане, привлечены к административной ответственности. Транспортные средства, с помощью которых осуществлялось незаконное перемещение строительного мусора, задержаны», — рассказывают в пресс-службе.

Министерство экологии и Министерство чистоты напоминают, что несанкционированная транспортировка отходов является серьёзным нарушением экологических норм и может повлечь за собой административную ответственность. Водители, осуществляющие перевозку отходов без необходимых документов, рискуют не только получить штраф, но и создать угрозу окружающей среде.

Обо всех несанкционированных транспортировках отходов или сброса мусора необходимо сообщать в соответствующие органы власти или службы экстренного реагирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.