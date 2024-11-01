Сборник работ победителей «Моей большой семьи» показали на форуме «Сообщество»

«Это простая и гениальная идея моего коллеги Павла Александровича Покровского. Идея в том, чтобы дать детям высказаться в поэтической форме о своей семье. Когда ты пролистываешь этот сборник, сразу навевает стихотворением «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Для нас это была такая возможность собрать «лоскутное одеяло» из стихотворений искренних и талантливых детей со всей России», — рассказала корреспонденту РИАМО член Общественной палаты Московской области, председатель совета молодежного общественного движения «Местные» Татьяна Дмитриева в рамках итогового форума «Сообщество».

По словам Дмитриевой, в присланных произведениях отчетливо прослеживается ассоциация мамы с Родиной. Также во многих семьях отцы отправились на СВО. В строчках о них, со стороны детей-поэтов, чувствуется тревога и гордость.

Она уточнила, что это первый сборник в цикле, в него вошли чуть более 100 произведений, а всего на конкурс участники прислали около 1000 стихотворений. Она напомнила, что свои работы присылали дети и подростки со всей России в возрасте до 18 лет.