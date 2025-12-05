Сборная Подмосковья завоевала 31 медаль на финальных этапах чемпионата «Профессионалы»

Сборная Московской области вошла в пятерку лучших на финале чемпионата «Профессионалы», который прошел в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря. Студенты колледжей региона завоевали 12 медалей, из них 9 золотых, а всего на трех финальных этапах команда получила 31 награду, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сборная Московской области по итогам финального этапа чемпионата «Профессионалы» вошла в ТОП-5 лучших команд страны. Финальные испытания прошли в Санкт-Петербурге, где студенты колледжей региона завоевали 12 медалей, включая 9 золотых. Всего на трех финальных этапах чемпионата команда Подмосковья получила 31 медаль.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что регион уже несколько лет подряд входит в число лидеров чемпионата. Она подчеркнула, что колледжи оснащены современным оборудованием и создают все условия для подготовки конкурентоспособных специалистов.

В сборную региона вошли 11 студентов, которые соревновались по 11 компетенциям — от мехатроники и слесарной работы до преподавания в младших классах и парикмахерского искусства. Победители и призеры, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.

Студентка колледжа «Московия» Софья Ганиева стала абсолютным победителем в компетенции «Бортпроводник», завоевав золото в основном, индустриальном и международном зачетах. Она поделилась, что участие в чемпионате стало для нее важным этапом и источником вдохновения.

В финале чемпионата приняли участие более 280 конкурсантов из 89 регионов России и 30 стран. Ранее этапы чемпионата проходили в Нижнем Новгороде и Калуге, где команда Подмосковья также завоевывала медали.

Чемпионат «Профессионалы» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Минпросвещения России и правительства Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2025 года в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно с 2025 года мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.