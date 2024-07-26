Сбой произошел в работе мобильного приложения Газпромбанка

сегодня в 16:43

На сайте Downdetector зафиксировали всплеск сообщений пользователей о сбое в работе мобильного приложения Газпромбанка.

О проблемах в работе онлайн-банка сообщили пользователи из Московского региона, Петербурга и Ленинградской области, Свердловской области, Ямало-Ненецкого автономного округа РФ, из Казахстана.

Пользователи жалуются на сбои в работе мобильного приложения, сервиса, личного кабинета, сайта, а еще на общий сбой.

В частности, пользователи писали о невозможности войти в личный кабинет, о том, что банк отклоняет переводы, что «висит» приложение и т. д.