Сбой произошел в работе мобильного приложения Газпромбанка
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На сайте Downdetector зафиксировали всплеск сообщений пользователей о сбое в работе мобильного приложения Газпромбанка.
О проблемах в работе онлайн-банка сообщили пользователи из Московского региона, Петербурга и Ленинградской области, Свердловской области, Ямало-Ненецкого автономного округа РФ, из Казахстана.
Пользователи жалуются на сбои в работе мобильного приложения, сервиса, личного кабинета, сайта, а еще на общий сбой.
В частности, пользователи писали о невозможности войти в личный кабинет, о том, что банк отклоняет переводы, что «висит» приложение и т. д.