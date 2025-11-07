Сбежавший из РФ «друг Дурова» Новак должен России около 7 млн рублей

Российский криптоинвестор Роман Новак, известный как «друг Дурова», спешно покинувший страну, имеет непогашенные обязательства на сумму около 7 млн рублей. Этот долг числится за мужчиной перед судебными приставами, сообщает SHOT .

Коллеги криптоинвестора сообщили, что в период с 2016 по 2017 год Новак присвоил 7 миллионов 330 тысяч 285 рублей, принадлежащих двум предпринимателям из Санкт-Петербурга.

Совладельцу проекта «Спорт в народ» он обещал инвестиции в размере более 6,3 млн рублей, однако 3,3 млн из этой суммы были им незаконно удержаны. По словам источников, ранее работавших с «другом Дурова», вначале он демонстрировал щедрость, награждая победителей проекта автомобилями марки Mercedes и арендуя целый этаж в бизнес-центре Санкт-Петербурга.

Но впоследствии он прекратил выплаты заработной платы, объясняя это болезнью жены и ребенка, из-за чего не мог рассчитаться с сотрудниками. Аналогичным образом Новак обманул совладельца Transcrypt, завладев 4 миллионами рублей.

На данный момент за Новаком числится задолженность перед российскими судебными приставами в размере 6 млн 979 тыс. 296 рублей. Некоторое время назад он покинул территорию РФ и скрывался в разных странах.

Ранее в Сети появилась информация о похищении Новака в ОАЭ неизвестными «инвесторами», которые пригласили его на встречу в 130 километрах от Дубая. Согласно одной из версий, он и его супруга были зверски убиты, их тела расчленены и упакованы в пакеты. По другой версии, он мог сфабриковать свое похищение и убийство. Тесть Романа Новака не верит, что его дочь Анна убита вместе с мужем.

