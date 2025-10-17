Сбежавших от хозяйки попугаев ловят в Москве уже два месяца

Два месяца назад два попугая сбежали от хозяйки в Москве. Птицы подружились с голубями, не подпускали к себе людей и питались пожелтевшими листьями, сообщает «112» .

Беглецы — александрийский и индийский попугаи. Экзотических птиц увидели в Бабушкинском районе. Попугаи сидели на ветках, общались с голубями и воевали с воронами. Ночевали они в голубятнях.

Из-за низкой температуры и отсутствия нормального корма птицам пришлось питаться пожелтевшими листьями. Поймать попугаев было крайне трудно. На днях одного из беглецов удалось спасти.

Сотрудники местного хосписа приманили птицу с помощью клетки с другими попугаями. Беглец прилетел прямо к собратьям. Другой попугай все еще остается на свободе. Его разыскивают местные жители и волонтеры.

Ранее попугай Тварюша улетел от хозяев и заблудился в Подмосковье. Сначала он тусовался в компании голубей, а затем улетел от них и сидел на балконах домов.

