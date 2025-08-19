Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Домодедово

В Домодедово отметили День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Посетители площадки Сбера смогли испытать удачу на Колесе Фортуны, выиграть промокоды и получить финансовые консультации от сотрудников банка. Юные гости получили красочные стикерпаки со СберКотом.

«Мы стремимся не только оказывать финансовые услуги, но и вносить вклад в яркую жизнь города, укрепляя доверие и создавая позитивные эмоции для жителей всех возрастов. Особенно ценно видеть, как на нашей площадке собираются целые семьи: родители проверяют удачу и получают финансовые советы, а дети с восторгом забирают стикерпаки с любимым СберКотом. Создавать такие моменты единения — особая миссия Сбера», — отметила заместитель управляющего Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Марина Белокрылова.