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Сбер, VK и ВТБ: массовый сбой произошел в работе сайтов российских компаний

Российские пользователи в четверг днем столкнулись с проблемами при попытке открыть сайты или приложения ряда крупных компаний, мессенджеров и соцсетей, следует из данных сервиса Downdetector .

Так, сбой произошел в работе сервисов у банков ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Сбер, а еще у СБП и НСПК.

Также проблемы возникли с доступом к сайтам. приложениям сотовых операторов МТС, «Билайн» и «МегаФон». Сбоит работа мессенджера Telegram и соцсети VK.

С чем именно связан глобальный сбой, неизвестно.