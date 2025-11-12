Сбер собрал руководителей сферы образования для обсуждения трендов и перспектив отрасли

В СберУниверситете прошла конференция для представителей системы образования, посвященная стратегическим вопросам развития отрасли. Участие в мероприятии приняли более 100 представителей министерств, департаментов управления образованием и руководителей учебных заведений из восьми регионов России, сообщила пресс-служба Сбера.

Мероприятие открыли заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин и министр образования Московской области Ингрид Пильдес. На площадке СберУниверситета выступили эксперты Центра индустрии образования Сбера, Международной школы программирования и математики «Алгоритмика», онлайн-школы «Фоксфорд» и СберОбразования.

В центре дискуссий оказались такие темы, как повышение качества школьного обучения с использованием возможностей онлайн-платформ и развитие кадрового потенциала. Особое внимание эксперты уделили вопросам внедрения искусственного интеллекта (AI) в образовательный процесс. Они рассказали участникам о его применении в России и мире, а также представили кейсы по использованию AI-ассистентов в работе преподавателей. Практическая часть мероприятия включала интерактивный квиз по искусственному интеллекту и командный тимбилдинг, направленный на развитие навыков сотрудничества и креативного мышления.

«Главная задача технологий в школе — помочь учителю. Современные инструменты берут на себя рутинную часть работы, освобождая время педагога для общения с детьми, творчества и индивидуального подхода», — отметил управляющий Смоленским отделением Среднерусского банка Сбербанка Валерий Свиридов.

Участники отметили, что такие встречи важны своей практической направленностью. Новые разработки предстают не просто теорией, а реальными инструментами для применения в ежедневной работе.

«Было полезно узнать о конкретных инструментах, которые можно использовать уже сегодня. Современные образовательные решения — это не просто тренд, а возможность сделать обучение эффективнее и освободить время для личного взаимодействия с учениками, что неизменно повышает качество образования», — пояснил министерства образования.