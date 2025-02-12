Сбер, РЭШ, и Сколтех запускают магистратуру «Искусственный интеллект и финансовые технологии»

Этой осенью Сбер, Российская экономическая школа (РЭШ) и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) запустят новую магистерскую программу «Искусственный интеллект и финансовые технологии». Программа сочетает лучшие практики, научные и прикладные знания. Она фокусируется на количественных финансах и финансовых технологиях с использованием математических моделей искусственного интеллекта, аналитике, риск-менеджменте и трейдинге. Студенты будут изучать ключевые аспекты современных финансовых рынков, институтов, технологий и продуктов и смогут работать над проектами Сбера.

«Сотрудничество с ведущими вузами — приоритет для Сбера. Мы стремимся привлекать талантливых молодых специалистов и вместе формировать учебные планы, чтобы обучение было максимально продуктивным и создавало надежную базу для уверенного старта и профессионального роста ребят в ведущих компаниях России. Вместе с РЭШ и Сколтехом мы разработали кросс-дисциплинарную модульную программу, в которой на каждый предмет отводится 7–8 недель. Преподавать будут профессора со степенью PhD ведущих мировых вузов, а также профессионалы и эксперты международного уровня в сфере финансов и искусственного интеллекта. Думаю, эта программа имеет значение и для развития страны в целом, учитывая специфику искусственного интеллекта, который дает мощное повышение эффективности во всех индустриях, включая финтех», -отметил старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка Джангир Джангиров.

Учебный план составлен с учетом обратной связи от руководителей разных подразделений Сбера и поможет студентам сформировать знания и навыки для успешной работы в финтехе. Обучение продлится два года. Первый набор рассчитан на 20–30 студентов. Документы принимаются с 20 июня по 28 июля. Абитуриентам нужно сдать экзамены по математике и английскому языку и пройти собеседование. Можно поступить и по олимпиаде РЭШ: ближайшая пройдет 19 апреля.

«Мы благодарны нашим партнерам из Сбера и Сколтеха за то, что они поддержали этот амбициозный проект. Глобальная цель программы — подготовка кадров для развития финтеха в России. РЭШ отвечает за всю операционную часть программы: мы точно знаем, как превратить математиков, физиков и представителей других технических специальностей в настоящих профи количественных финансов. Поэтому прежде всего мы ждем в новой магистратуре выпускников таких вузов, как МГУ, МФТИ, ВШЭ, с глубокой математической подготовкой. Сильная математическая база требуется для работы с моделями искусственного интеллекта. Магистратура прикладная, а не академическая, поэтому студенты должны быть готовы сразу включаться в работу с большим объемом информации. Очень важно, что экономическое образование развивает не просто технические навыки, а, может быть, даже в первую очередь — метанавыки: критическое мышление, стремление к глубокому интуитивному пониманию мира, умение и желание учиться», — подчеркнул профессор, ректор РЭШ Антон Суворов

Он добавил, что РЭШ готовит не технарей, а людей разносторонних, думающих, в хорошем смысле амбициозных — будущих лидеров.

«Как один из лидеров исследований в области искусственного интеллекта в России, Сколтех сможет оптимально дополнить экономическую экспертизу РЭШ и видение финтех-продуктов Сбера и обеспечить научный фундамент программы. Институт зарекомендовал себя также в прикладных проектах с использованием искусственного интеллекта, в том числе и в области финансов. Мы верим, что эта программа, объединившая в себе столь уникальные компетенции всех партнеров, привлечет талантливую молодежь», — пояснил академик РАН, ректор Сколтеха Александр Кулешов.