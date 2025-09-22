Сбер при поддержке ФНС запустил платформу социальных налоговых вычетов

Упрощенный порядок вступил в действие в этом году — за 2024 год физические лица впервые могут получить вычет без сбора документов.

Вычет распространяется на медицинские, образовательные, спортивные услуги. Его размер зависит от ставки, по которой рассчитывался налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и лимита расходов в конкретном году. Так, по итогам 2024 года россияне могут вернуть до 22 500 рублей за себя и до 16 500 рублей за обучение каждого ребенка, по итогам 2025 года в связи с увеличением НДФЛ до 22% — до 33 000 рублей и до 24 200 рублей соответственно.

«В масштабах страны социальный налоговый вычет способен сэкономить россиянам сотни миллиардов рублей. Но мы видим, что лишь небольшая доля граждан пользуется своим правом. Одних останавливает сложность оформления, другие не всегда помнят, в каких организациях в течение года оплачивали услуги, кто-то не хочет тратить время на сбор документов. А организации-поставщики услуг вынуждены тратить много часов на подготовку документов. Разработанная нами при поддержке ФНС платформа облегчит работу тысячам компаний и улучшит жизни миллионов россиян», — поделился заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов.

Платформа социальных налоговых вычетов Сбера — первая в России, которая в таком масштабе объединяет в едином контуре физических и юридических лиц. Она доступна всем розничным и корпоративным клиентам банка: через приложение СберБанк Онлайн и интернет-банк СберБизнес. Сервис полностью безопасен и бесплатен для частных и корпоративных клиентов банка.

«Внедрение упрощенного порядка — это важный шаг в рамках политики, направленной на цифровизацию государственных услуг и повышение их доступности для населения. Мы видим высокий интерес граждан к новому сервису и продолжаем работу над его дальнейшим совершенствованием и расширением функционала. Наша ключевая задача на ближайшую перспективу — создать единую экосистему, в которой гражданин, оплатив услугу, сможет буквально в пару кликов получить за нее налоговый вычет, не занимаясь сбором и загрузкой документов. И инициатива партнеров из бизнес-сообщества отлично этому способствует», — сказал начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Михаил Сергеев.