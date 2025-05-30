Сбер обсудил с предпринимателями Реутова тренды развития бизнеса

В этом году встреча прошла в формате бизнес-игры, которая объединила представителей местного бизнес-сообщества для совместной работы над актуальными задачами и обмена опытом. Основными темами стали перспективы внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы и стратегия развития Реутова как инновационного наукограда. Участники мероприятия обсудили, как технологии AI могут оптимизировать операции, повысить эффективность и создать новые продукты, а также рассмотрели вопросы укрепления научной инфраструктуры города и его позиционирования как центра технологических разработок.

«Сегодня мы видим, как современные технологии помогают трансформироваться бизнесу в нашем регионе. Подобные интерактивные форматы, как эта бизнес-игра, позволяют выстроить доверительные связи, обсудить ключевые технологические тренды, обменяться практическими кейсами и сгенерировать свежие идеи для устойчивого роста компаний. Сбер, со своей стороны, предлагает предпринимателям Реутова не только финансовые инструменты, но и современные цифровые решения, включая сервисы на базе искусственного интеллекта, а также образовательные программы для адаптации к новым технологическим реалиям», — поделился управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Мероприятие стало значимой площадкой для диалога между предпринимателями, представителями городской администрации и научного сообщества, направленного на формирование инновационной экосистемы Реутова.