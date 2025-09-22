Сбер и Мособлгаз обсудили внедрение технологий ИИ и автоматизацию в госуправлении

Сбер совместно с руководством АО «Мособлгаз» организовали круглый стол, посвященный обсуждению тенденций развития технологий искусственного интеллекта и возможностей автоматизации операций в государственном секторе, передает пресс-служба банка.

На встрече обсудили передовые решения в сфере цифровизации услуг, оптимизацию рабочих процессов и повышение качества обслуживания клиентов.

«Применение инновационных технологий, включая искусственный интеллект и AI-ассистентов, становится ключевым фактором успешной реализации стратегии цифровизации госсектора. Технологии позволяют качественно улучшать предоставление государственных услуг, снижать административные барьеры и повышать эффективность взаимодействиявсех участников процесса», — сказал управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Одним из фокусных вопросов стал поиск источников повышения эффективности процессов с помощью процессной аналитики. Она помогает детализировать процессы любого уровня, выявлять корневые причины отклонений и прогнозировать будущее состояние, а также мониторить состояние процесса и метрик в онлайн-режиме. Все это позволяет экономить до нескольких месяцев работы консультантов в проектах по цифровому аудиту и сокращать расходы после оптимизации до 10%.

«Обмен лучшими практиками в области цифровой трансформации открывает новые возможности для совершенствования нашей операционной деятельности. Мы убеждены, что совместные усилия позволят вывести обслуживание населения на принципиально новый уровень и создать условия для устойчивого роста и развития всей отрасли», — уточнила начальник управления клиентского обслуживания АО «Мособлгаз» Ирина Найденова.