Сбер и Московская область обсудили развитие системы образования в регионе

В Московской области прошло пленарное заседание Съезда учителей, участие в котором приняли представители Сбера. В рамках мероприятия были объявлены итоги рейтинга школ Московской области, награждены лидеры сферы образования Подмосковья, в том числе участники номинации «Старт в искусственный интеллект», реализуемой Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках проекта «Академия искусственного интеллекта для школьников».

Этот проект направлен на создание технологических кружков по искусственному интеллекту. Его главная цель — привлечь внимание учащихся к сфере искусственного интеллекта. В 2023 году на участие в проекте было подано свыше тысячи заявок из 76 регионов России.

«Мы реализуем проект „ИИ Старт“ с 2022 года. Педагогам, присоединившимся к проекту, мы предоставляем возможность обучения на курсе повышения квалификации „Искусственный интеллект: теория и методика обучения в основной и старшей школе“, необходимую экспертную и методическую поддержку, грантовое финансирование. Кроме того, мы участвуем в проведении Национальной технологической олимпиады по профилю „Искусственный интеллект“. Его победители получают преимущества при поступлении в лучшие вузы страны и приглашаются на стажировку в Сбер», — сказал исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.

Также Сбер реализует проект, направленный на повышение уровня финансовой грамотности учащихся — в 2023 году в подмосковных школах была запущена безналичная система оплаты питания «Классная карта», которая позволяет школьникам платить за питание картой «Мир» любого банка. Сервис разработан компанией-партнером Сбера АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ». Московская область стала одним из первых регионов, где были синхронизированы ученические и банковские карты.

«Сбер последовательно реализует комплекс мероприятий, направленный на поддержку сферы образования. На данный момент в ряде регионов Среднерусского банка Сбербанка запущен проект „Классная карта“, благодаря которому к банковской карте ребенка можно привязать сервисы льготного проезда, прохода и оплаты питания в школе. В Подмосковье к проекту подключены все общеобразовательные учреждения — а это более 899 школ. Сейчас совместно с Министерством образования Московской области мы работаем над интеграцией образовательного курса Сбера по направлению IT в ключевых колледжах Подмосковья. Уверен, что наше сотрудничество приведет к плодотворным результатам, ведь, как говорят, дети — треть нашего населения и все наше будущее», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.