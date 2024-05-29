Самым популярным днем для поездок на электросамокатах в Московском регионе стал четверг

В Москве и Подмосковье наиболее популярным днем для поездок на элеткросамокатах стал четверг, а реже всего этим транспортом пользуются по понедельникам и вторникам. При этом столичный регион оказался самым активным по количеству пользователей сервиса кикшеринка, сообщили аналитики компании «МегаФон».

Исследование проводили на основе изучения обезличенных данных трафика в приложениях и сайтах по кикшерингу.

В период с января по середину мая текущего года у жителей Подмосковья и столицы популярность самокатов возросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первую неделю открытия сезона проката — с 26 марта по 2 апреля — электросамокаты в регионе использовали вдвое чаще, чем в те же дни годом ранее. Не повлияло на привлекательность поездок на самокатах даже снежное начало мая — в этом месяце их брали в аренду на 10% чаще, чем в том же месяце 2023 года.

На сегодняшний день основой аудитории рынка кикшеринга являются люди в возрасте от 25 до 44 лет — они составляют более половины (порядка 55%) пользователей. Однако уже второй год наблюдается смещение аудитории в сторону более возрастной публики. По данным аналитиков оператора, жители России старше 45 все чаще арендуют самокаты и впервые обошли группу пользователей до 25 лет, сместив их на третье место. В течение года количество пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, а в возрасте 25-44 лет — только на 15%.

Электросамокаты чаще арендуют мужчины (в 54% случаев), но за год женщины стали ими пользоваться самокатами чаще — 46% против 39% в 2023 году.

Кроме Москвы и Подмосковья сервисами кикшеринга активно пользуются жители Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской областей, а также Краснодарского края.