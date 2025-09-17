Самый бюджетный участок на торгах реализовали в Можайском округе

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не повышается в процессе торгов. С 8 по 12 сентября в Московской области проведено 48 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок реализован в Можайском муниципальном округе, сообщает пресс-служба комитета.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области. Как правило, такие участки находятся в отдалении от столицы минимум на 100 км и, чтобы выиграть в аукционе, достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

На прошлой неделе самый бюджетный земельный участок в аренду был реализован в Можайском муниципальном округе. Данный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 18,72 сотки, расположен в деревне Перещапово. В аукционе приняло участие 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды минимально увеличился и составил 42 261,47 рублей в год.

Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала года через торги в Можайском муниципальном округе победителям аукционов уже передано в аренду 90 земельных участков, а в собственность — 22 земельных участка.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.