сегодня в 13:38

Самую крупную вспышку в 2025 году зафиксировали на Солнце

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку в 2025 году, сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Область — 4274. Та же самая. В зоне влияния на Землю. Текущий балл — X5.1 Достигла максимума — X5.15. Самое крупное событие с октября прошлого года», — говорится в сообщении.

Ранее на Солнце произошло редкое астрономическое событие — магнитные волокна от вспышки класса X1.7, зарегистрированной 9 ноября, полностью поглотили гигантский газовый протуберанец протяженностью 300 тысяч километров.

До этого планета уже пережила мощную магнитную бурю, вызванную предыдущими солнечными вспышками. Взрыву был присвоен балл X1.79 (высший уровень).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.