Самозапрет на спиртное: в Госдуме предложили меру по борьбе с пьянством

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов заявил, что в ГД планируют ввести систему самозапрета на приобретение алкоголя, сообщает Life.ru .

«Здоровый образ жизни — это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин. И тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок», — сказал Хамитов.

Он также предложил россиянам альтернативу покупке спиртного: эти деньги можно потратить на спорт и принести здоровью двойную пользу.

С марта в России действует самозапрет на получение кредитов, он направлен на борьбу с мошенниками. Подключить его можно на портале госуслуг. Мера касается как каких-то определенных видов кредита, так и любых. В Госдуме надеются, что она поможет гражданам лучше контролировать свои финансы.