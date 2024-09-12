Самозанятых из Подмосковья 19 сентября приглашают поучаствовать в деловой игре

Социальный бизнес — это решение общественных задач. Деловая игра даст теорию и практику для реализации идей предпринимателей. Участники узнают, как представить социальную ценность бизнес-идеи и привлечь внимание общества, властей и некоммерческих организаций.

Также речь пойдет о создании уникального торгового предложения, которое выделит компанию среди конкурентов и привлечет новых клиентов. Участники рассмотрят инструменты и стратегии для развития социально ответственного бизнеса, а также обменяются опытом с другими самозанятыми. Спикером выступит руководитель мастерской игр для обучения Алексей Ильин.

Мероприятие бесплатное. Игра пройдет в очном формате 19 сентября в павильоне «Арт. Техноград» по адресу: г. Москва, ВДНХ, пр-кт Мира, д. 119, стр. 318. Старт в 11:00, продолжительность — 4 часа.

Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 09:00 19 сентября.

Подмосковье оказывает компаниям МСП разностороннюю поддержку: как финансового, так и нефинансового характера. Поддержка сектора осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.