Самопомощь и разговор с близкими: как ребенку адаптироваться в новом классе

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Светлана Трубачева заявила, что для ребенка может стать сложным и волнительным переход в новый класс или школу, но родители и педагоги могут помочь ему адаптироваться, сообщает «Вечерняя Москва» .

Во-первых, стоит узнать все о новом учебном заведении: сходить на экскурсию, познакомиться с классным руководителем, выучить расположение кабинетов. В знакомом месте проще привыкнуть.

«Если ребенок знает, что ему бывает сложно справиться с волнением, то стоит заранее освоить техники самопомощи — например, простые дыхательные упражнения: посчитать про себя до 10, медленно вдохнуть, задержать дыхание, медленно выдохнуть», — сказала психолог.

По ее словам, главное в такое ситуации помнить, что волноваться — нормально и не особенно беспокоиться насчет естественных проявлений — покраснений кожи и потоотделения.

Важно, чтобы школьник мог проговорить свои страхи и опасения с близкими, можно даже заранее придумать и разыграть возможные выходы из различных ситуаций.