Самой уродливой собакой в мире признали бульдога по кличке Петуния

Самой уродливой собакой в мире признали двухлетнего метиса французского и английского бульдогов по кличке Петуния. Ее хозяйка получила приз в размере 5 тыс. долларов, сообщает «Подъем» .

Конкурс «Самая уродливая собака в мире-2025» прошел в Санта-Розе в американском штате Калифорния. Изображение победительницы теперь появятся на банках с пивом, производителем которого является спонсор «уродливого» конкурса.

Примерно год назад волонтеры спасли жизнь Петунии. Собака жила в захламленном дворе у заводчика в Лас-Вегасе. Из-за содержания в плохих условиях у нее выпала шерсть. Помимо этого, из-за удлиненного неба собаке было тяжело дышать. Петунию вылечили, провели операцию по удалению репродуктивных органов и нашли ей новый дом.

По словам новой хозяйки Петунии, ее питомец любит обниматься, а также «обожает других собак, кошек и людей».

Конкурс «Самая некрасивая собака в мире» проводится уже почти полвека. Его цель — привлечь внимание к проблемам бездомных животных и напомнить людям, что красота питомцев не зависит от их породы. Наиболее известной обладательницей титула является Пегги из Великобритании (2018 год), которая стала звездой фильма «Дэдпул и Росомаха».

Ранее стало известно, что собака неделю не сходит с парковки и ждет бросившего ее хозяина на юго-востоке Москвы. Местные жители переживают за будущее жулебинского Хатико.