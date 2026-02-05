«Сами виноваты»: священник высказался о родителях, на чьей шее сидят взрослые дети

Родители сами формируют инфантильность взрослых детей, если с ранних лет не приучают их к учебе, труду и ответственности, сообщил РИАМО священник Владислав Береговой.

«Мужчина в первую очередь должен реализоваться как профессионал. Для женщины, по большому счету, важнее семья. Но сейчас все смешалось, все поменялось местами. Дорогие мамы, буквально выталкивайте своих детей к учебе и работе. Давайте им поддержку, но не подменяйте им жизнь. Когда ребенок в 30 лет продолжает сидеть у вас на шее — это уже не его проблема, это ваша проблема», — подчеркнул Береговой.

Он отметил, что, укутывая заботой и уютом взрослого сына, мать в итоге разрушает его психику. Такой человек уже не может жить иначе.

«Даже если он женится, он будет искать не жену, а „маму“, и в большинстве случаев не станет полноценным мужем, если только жена не начнет его жестко мотивировать. Но если к 30 годам человек не научился самодисциплине, труду и ответственности, маловероятно, что это вдруг появится само собой после», — резюмировал священник.

