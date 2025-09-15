Самая сильная магнитная буря за 3 месяца происходит на Земле

На Земле сейчас наблюдается сильная магнитная буря, ее уровень близок к G3, сообщает лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Это событие специалисты прогнозировали несколько дней назад, но сила магнитной бури стала неожиданной, она превосходит расчеты. Все агентства ожидали максимальные уровни в районе G1.

Последний раз магнитная буря уровня G3 и большей интенсивности была 1–2 июня 2025 года, то есть свыше трех месяцев назад.

Общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки продлится не менее 4-6 суток. Полная нормализация ситуации на планете произойдет не раньше 18–19 сентября. Но магнитные бури будут не весь период. Прогнозируется продолжительная серия отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми ситуация временно нормализуется.

Скорее всего, локальный текущий всплеск, который наблюдается в понедельник, завершится в ближайшие 6-9 часов.