Самая большая школа откроется в Кузбассе к началу учебного года

Илья Середюк о лицее № 114: это самая крупная школа в Кузбассе

Губернатор Кузбасса Илья Середюк выразил восторг от посещения только что построенного лицея № 114 в Новокузнецке, готовящегося принять первых учащихся. Этот корпус, рассчитанный на 1225 школьников, является самым крупным образовательным учреждением, построенным в регионе за последнее время, сообщает Сiбдепо .

«Это самая крупная школа, построенная в Кузбассе за последние три года», — подчеркнул глава Кузбасса.

В своем официальном аккаунте в социальных сетях Середюк рассказал, что в четырехэтажном здании созданы оптимальные условия для развития способностей каждого ученика. Просторные спортивные залы, отвечающая современным требованиям столовая, библиотека с IT-центром и огромный актовый зал уже готовы к приему школьников.

На прилегающей к лицею территории обустроены футбольное поле, теннисный корт, баскетбольные и волейбольные площадки, а также зона для занятий воркаутом. По поручению губернатора будет разработан график, позволяющий жителям близлежащих домов также пользоваться спортивной инфраструктурой.

Предметом особой гордости лицея является его высокотехнологичное оснащение. Цифровые лаборатории, профильные мастерские и собственный медиацентр, в котором учащиеся уже работают над своими первыми репортажами, сделают учебный процесс максимально захватывающим.

В стенах лицея уже полным ходом идет подготовка к началу учебного года. В актовом зале школьники готовятся к концерту, посвященному Дню знаний, а их одноклассники помогают настраивать сложное световое и звуковое оборудование. Это место, где каждый ребенок имеет все необходимое для уверенного старта в светлое будущее.