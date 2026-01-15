Сальдо заявил, что ВСУ заранее готовили удар по кафе и гостинице в Хорлах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины заранее готовили удар по кафе и гостинице в Хорлах, о чем свидетельствует несколько признаков, сообщает РИА Новости .

«Как только информация будет официально подтверждена, она будет доведена до общественности», — отметил он.

Согласно данным следствия, в ночь на 1 января киевский режим с помощью беспилотников атаковал здания кафе и гостиницы в Хорлах. В результате террористической атаки 29 человек. еще более 60 пострадали. В настоящее время в больницах остаются 15 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.