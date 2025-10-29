Сайты-зеркала и «акции»: мошенники могут активизироваться в ноябрьские праздники

Специалист по кибербезопасности Игорь Бедеров заявил, что на ноябрьские праздники мошенники могут внедрять все новые и новые схемы обмана россиян, сообщает RT .

Во-первых, аферисты до мелочей копируют известные маркетплейсы при помощи одностраничных сайтов-зеркал.

«Часто они завлекают покупателей нереально низкими ценами на популярные товары. Вы переходите по ссылке из рассылки или рекламы, оформляете заказ, вводите данные карты для оплаты — и все, деньги ушли в никуда», — сказал эксперт.

Еще один вариант — это фальшивые акции: в соцсетях и мессенджерах распространяются слухи о неких «создателях» ваучеров на льготные покупки. Утверждается, что эти инструменты способны сгенерировать уникальный код, дающий право на колоссальную скидку — до 90%. Для активации такого промокода пользователей призывают кликнуть на веб-ссылку, принять участие в анкетировании, репостнуть запись или отправить текстовое сообщение.

