сегодня в 12:58

Сайт Rostic’s не работает в некоторых регионах России

Жители пяти регионов России пожаловались на перебои в работе электронных сервисов сети ресторанов быстрого питания Rostic’s. Проблемы фиксируются как на сайте , так и в мобильном приложении, сообщается на сайте Downdetector .

Наибольшее количество жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа. Сайт Rostic’s не открывается у жителей Магаданской, Владимирской, Московской областей и Санкт-Петербурга.

Пользователи жалуются, что приложение не загружается и не работает.

Ранее сбой произошел на портале объявлений «Авито». Не открывались сайт и приложение.