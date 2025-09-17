Сайт Rostic’s не работает в некоторых регионах России

Общество
FotograFF / Фотобанк Лори

Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори

Жители пяти регионов России пожаловались на перебои в работе электронных сервисов сети ресторанов быстрого питания Rostic’s. Проблемы фиксируются как на сайте, так и в мобильном приложении, сообщается на сайте Downdetector.

Наибольшее количество жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа. Сайт Rostic’s не открывается у жителей Магаданской, Владимирской, Московской областей и Санкт-Петербурга.

Пользователи жалуются, что приложение не загружается и не работает.

Ранее сбой произошел на портале объявлений «Авито». Не открывались сайт и приложение.